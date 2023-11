En Travers de sa Gorge – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 6 mars 2024, PARIS.

En Travers de sa Gorge – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:30 (2024-03-06 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Théâtre contemporain——————————-EN TRAVERS DE SA GORGEMarc LainéDurée 2h25En travers de sa gorge est une histoire de fantôme, de possession et de monde parallèle. Marianne Leidgens, cinéaste en crise, doit faire face à la disparition inexplicable de son mari. Jusqu’au jour où un inconnu s’introduit dans sa vie en prétendant être possédé par l’esprit du disparu… Comme dans un rêve éveillé, Marc Lainé choisit de faire résonner la nature magique, presque surnaturelle, du théâtre.Il réunit pour cela une troupe de haut vol menée par Marie-Sophie Ferdane et Bertrand Belin, au sommet de leur art. Ensemble, ils jouent des codes du cinéma fantastique avec dextérité et font apparaître sur scène, comme dans l’esprit du spectateur, la figure du fantôme dans toute sa puissance de fascination. Saisissant !Texte, mise en scène et scénographie : Marc LainéAvec : Bertrand Belin, Jessica Fanhan, Marie-Sophie Ferdane, Adeline Guillot, Clémentine Verdier, Yanis SkoutaAvec la participation de : Dan Artus, Tünde Deak, Thomas Gonzalez, Laurie Sanquer, David Hanse, Farid LaroussiMusique originale : SuperpozeLumières : Kevin BriardVidéo : Baptiste KleinSon : Morgan Conan-GuezCostumes : Benjamin MoreauAssistanat à la mise en scène : Christèle OrtuCollaboration chorégraphique : I-Fang LinCollaboration à la scénographie : Stephan ZimmerliDéveloppeur vidéo : Yann PhilippeMaquilleuse : Maléna PlagiauPoèmes hongrois : Huba DeakConstruction décor : Atelier de la MC2: Grenoble, Ateliers de la maisondelaculture Bourges / Scène nationale En Travers de sa Gorge En Travers de sa Gorge

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

