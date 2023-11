Sentinelles – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 30 janvier 2024, PARIS.

Sentinelles – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 20:30 (2024-01-30 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Théâtre contemporain—————SENTINELLESJean-François SivadierDurée 2h20Jean-François Sivadier nous entraîne dans un voyage intime aux racines de l’art et de l’amitié. On y suit le destin de Mathis, Swan et Raphaël, trois jeunes pianistes virtuoses qui se rencontrent à l’adolescence et deviennent inséparables. Aussi dissemblables que complémentaires, ils s’épaulent et se combattent dans un jeu d’équilibre délicat. Au fil d’extraits de Bach, Chopin ou Chostakovitch, ilss’affrontent avec tendresse sur le terrain des idées et de l’interprétation. Portée par trois acteurs remarquables, cette odyssée sensible, drôle et émouvante, nous dévoile les aspirations secrètes qui se bousculent dans le cœur de tout artiste. Texte, mise en scène et scénographie : Jean-François SivadierAvec : Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy ZerroukiCollaboration artistique : Rachid ZanoudaSon : Jean-Louis ImbertLumières : Jean-Jacques BeaudouinCostumes : Virginie GervaiseRegard chorégraphique : Johanne SaunierRégie générale : Marion Le RoyRégie son et vidéo : Elric PouillyRégie lumière : Chloé Biet Sentinelles Sentinelles

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

