Hors-Piste, Martin Fourcade – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 9 novembre 2023, PARIS.

Hors-Piste, Martin Fourcade – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Seul en scène——————–HORS PISTEMartin Fourcade, Matthieu CrucianiDurée 1h15Le champion de biathlon Martin Fourcade là où nul ne l’attend! En 2020, l’athlète français le plus médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques tire sa révérence. Mais s’il range les skis, il continue à tracer son sillon et se lance dans un nouveau défi: retrouver ses fans, non plus au bas des pistes, mais sur scène. C’est ainsi qu’il imagine Hors piste, un solo dans lequel il retrace son parcours au gré de récits intimes et de confessions sur les coulisses de la compétition. Des Pyrénées au Vercors, de ses débuts aux côtés de son grand frère Simon jusqu’à la consécration olympique, il relate sa carrière, ses triomphes, ses échecs. Une rencontre émouvante avec un sportif face à sa légende, qui dresse aussi en creux le portrait d’un homme sensible et généreuxConception et interprétation : Martin FourcadeMise en scène : Matthieu CrucianiTexte : Martin Fourcade, Sébastien DeurdillyDramaturgie : Parelle GervasoniScénographie : Nicolas MarieLumières : Anne Vaglio Martin Fourcade Martin Fourcade

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

