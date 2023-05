48H Théâtre – Théâtre du Rond Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 25 juin 2023, PARIS.

48H Théâtre – Théâtre du Rond Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 18:00 (2023-06-25 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

48H THÉÂTREUn concours proposé par : Guillaume Desjardins, Charly FournierLe 48h Théâtre, c’est un évènement ouvert à tout le monde, amateurs comme professionnels, où les équipes ont 48h pour écrire, mettre en scène et présenter leurs pièces devant un public ! Le temps d’une soirée, les spectateurs voyagent à travers 12 créations originales de 10 minutes maximum, avec des contraintes à intégrer, dont des genres peu vus sur les planches. Ce n’est pas une compétition, mais bien un défi à relever sous le regard bienveillant du public et des parrains et marraines issus du milieu professionnel. Durée 1h10 environ par session 48H Théâtre

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

