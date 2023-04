Le Cirque Invisible – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 4 avril 2023, PARIS.

LE CIRQUE INVISIBLE RepriseUN SPECTACLE DE ET AVEC VICTORIA CHAPLIN ET JEAN-BAPTISTE THIERRÉE En plus de trente ans, ils ont fait du Cirque invisible un monument d’enchantement, une œuvre unique, un hommage à tous les arts du cirque: Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin reviennent au Rond-Point. «Revoici Le Cirque invisible de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée, un pur enchantement pour petits et grands dont on sort en lévitation. Que du bonheur !» FABIENNE DARGE — LE MONDE «Jean-Baptiste Thierrée, malicieux magicien aux valises et aux costumes extravagants, manie l’humour et la dérision avec une finesse rare, tandis que Victoria Chaplin évolue de métamorphose en métamorphose. Une féerie absolument unique en son genre. Inoubliable.» STÉPHANIE BARIOZ — TÉLÉRAMA «Un spectacle merveilleux dont on ne se lasse pas et que l’on peut revoir avec la même gourmandise, découvrant à chaque fois d’autres raisons de s’émerveiller. Jean-Baptiste Thierrée est un poète. Il sait qu’il faut sans cesse réenchanter le quotidien, ne pas craindre le rêve.» ARMELLE HÉLIOT — LE FIGAROSon Christian LeemansLumières Nasser HammadiHabillage Roxane Grallien, Véronique Grand-Lambert ou Judith SeitherTour manager Damien Bricoteaux Production Jean-René Pouilly Pour Karavane Le Cirque Invisible Le Cirque Invisible

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

