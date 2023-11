Kevin – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 10 mai 2024, PARIS.

Kevin – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU. Un spectacle à la date du 2024-05-10 à 19:30 (2024-04-23 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

PLATESV-R-2020-009306 Kevin Arnaud Hoedt, Jérôme PironSalle Jean TardieuDurée 1h15Théâtre contemporainIl y a les profs qui aiment leurs élèves, les pédagogues compétents et dont la personnalité est une leçon à elle seule, les directions d’école engagées, qui luttent chaque jour jusqu’à l’épuisement, les parents impliqués, les élèves inspirants. On ne parlera pas d’eux. On parlera de Kevin. Parce que l’école, pour Kevin, ça n’a pas du tout marché. Après avoir décomposé, analysé et désacralisé l’orthographe française dans leur spectacle à succès La Convivialité, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron poursuivent leur exploration du système éducatif. Avec une bonne dose d’humour, accompagnés à la mise en scène par Antoine Defoort, ils portent sur l’école un regard tout à la fois naïf et partial, documenté et allègrement désinvolte. Conception et écriture Arnaud Hoedt et Jérôme Piron Mise en scène Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Antoine Defoort Avec Arnaud Hoedt, Jérôme Piron et Kévin MatagneCréation vidéo, décors et accessoires Kévin MatagneRégie générale et direction technique Charlotte PlissartConseils techniques et programmation Nicolas Callandt Assistanat Marcelline Lejeune Développement, production et diffusion Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre, Rosine Louviaux, Alix Maraval, Mathilde Vreven) Kevin Kevin

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

34.1

EUR34.1.

