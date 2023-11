Le Consentement – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 4 avril 2024, PARIS.

Le Consentement – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 19:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

PLATESV-R-2020-009306 Le Consentement Vanessa Springora / Sébastien DavisSalle Jean Tardieu Durée 1h20Théâtre contemporainDans Le Consentement, l’écrivaine Vanessa Springora livre avec lucidité son histoire personnelle. Amoureuse à 14 ans de l’écrivain Gabriel Matzneff, elle ne comprendra que plus tard les pièges qu’il tisse pour accomplir ses prédations sexuelles. Portée par #MeToo, cette oeuvre déclenche une déflagration médiatique à sa parution en 2020. Avec justesse et force, Ludivine Sagnier porte la parole de la narratrice et plus largement de toutes les victimes. Dans une mise en scène qui convoque habilement le passé et le présent, soulignée par la création musicale de Dan Levy (du groupe pop The Dø), ce spectacle questionne les dérives d’une époque et, plus que tout, le consentement de toute une société. Admirablement interprété, il frappe en plein coeur.Texte Vanessa Springora Mise en scène Sébastien Davis Avec Ludivine Sagnier et Pierre Belleville (batterie)Collaboration artistique Cyril Cotinaut Création musicale Dan Levy Création lumière Rémi Nicolas Assistante à la mise en scène Dayana Bellini Scénographie Alwyne de Dardel Assistante scénographie Claire Gringore Stagiaire scénographie Sabine Rolland Régie générale Julien Alenda Régie son Warren Dongué Directrice de production Véronique Felenbok Chargée de production Aliénor Suet Avec le Théâtre de la Ville Le Consentement Le Consentement

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS

34.1

EUR34.1.

