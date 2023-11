Tristesse et Joie Dans la Vie des Girafes – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 28 février 2024, PARIS.

Tristesse et Joie Dans la Vie des Girafes – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU. Un spectacle à la date du 2024-02-28 à 19:30 (2024-02-23 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

PLATESV-R-2020-009306 Tristesse et joie dans la vie des girafes Tiago Rodrigues , Thomas Quillardet Salle Jean Tardieu Durée 1h20Avec le Théâtre de la Ville dans le cadre du Parcours Enfance & JeunesseÀ partir de 9 ansThéâtre contemporainGirafe, petite fille de 9 ans surnommée ainsi car elle est très grande pour son âge, a besoin d’argent pour payer Discovery Channel et préparer son exposé sur la vie des girafes. Son père, comédien au chômage, n’en a pas les moyens ; quant à sa mère, elle n’est plus de ce monde. Alors, telle une Alice des temps modernes, elle fugue avec son ours en peluche et s’aventure dans un Portugal en crise, jusque dans le bureau du Premier ministre. Ce conte initiatique, signé Tiago Rodrigues, aborde un sujet peu traité au théâtre : la violence de la crise financière telle qu’elle est vécue par les enfants. Un spectacle poétique et malicieux qui révèle, sans mélancolie, ce qui fonde l’existence : des tristesses et des joies mêlées, tout simplement.DistributionTexte : Tiago Rodrigues Traduction et mise en scène : Thomas Quillardet Avec : Maloue Fourdrinier, Marc Berman, Christophe Garcia, Blaise Pettebone, Titouan Lechavalier Assistante à la mise en scène : Claire Guièze Scénographie lumineuse : Sylvie Mélis Scénographie : Lisa Navarro Construction : Philippe Gaillard Création costumes : Frédéric Gigout Régie générale : Titouan Lechevalier Régie lumière : Lauriane Duvignaud Régie son : Damien Rottier Tristesse et Joie Dans la Vie des Girafes Tristesse et Joie Dans la Vie des Girafes

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

34.1

EUR34.1.

Votre billet est ici