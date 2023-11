Ahouvi – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 8 novembre 2023, PARIS.

PLATESV-R-2020-009306 Ahouvi Yuval RozmanSalle Jean Tardieu Durée 1h50Théâtre contemporainDepuis plusieurs années, l’artiste israélien Yuval Rozman construit une oeuvre captivante sur la judéité. Dans Ahouvi (« Mon amour » en hébreu), il suit le couple formé par une Israélienne et un Français, puis leur séparation et la dérive de la violence et de la destruction. À la suite d’une relation intense, à la fois paradis sensuel et tombeau ténébreux, LUI est à bout, il n’en peut plus, il coule, il cherche une nouvelle forme de vie en quête de liberté. ELLE nous raconte leur histoire, depuis le premier jour. Au centre de leur vie conjugale : un chien, objet de leur lien comme de leur déni. C’est par cette présence animale et l’humour féroce, dont use Yuval Rozman avec une maîtrise parfaite, que la tragédie peu à peu nous engloutit.Écriture et mise en scène Yuval Rozman Assistant à la mise en scène, relecture et regard artistique Antoine Hirel Avec Stéphanie Aflalo, Roxanne Roux, Gaël Sall, Yova (le chien) Avec la participation d’un couple de comédiens amateurs Création présence animale au plateau Judith Zagury – ShanjuLab Scénographie et création lumière Victor Roy Création sonore Quentin Florin Chanson du chien Stéphanie Aflalo Costumes et regard extérieur Julien Andujar Régie générale Christophe Fougou Renfort costumes Céline Thirard Stagiaire à la mise en scène Hao Yang Construction décor Atelier de construction du Théâtre du Nord Administration, production, diffusion, communication AlterMachine / Camille Hakim Hashemi, Erica Marinozzi, Marine Mussillon Ahouvi Ahouvi

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS

