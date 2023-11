Fanny de Chaillé, Le Choeur – Chaillot Théâtre National de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER, 7 mars 2024, PARIS.

Fanny de Chaillé, Le Choeur – Chaillot Théâtre National de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 19:30 (2024-02-28 au ). Tarif : 45.1 à 45.1 euros.

Théâtre————–Fanny de ChailléLe Chœur Vous souvenez-vous d’un moment où votre histoire personnelle a rencontré la grande histoire ? C’est la question que Fanny de Chaillé a posée à dix jeunes comédiennes et comédiens issu·es du dispositif Talents Adami Théâtre, cuvée 2020. Leur réponse tient en un geste et un texte viscéralement collectifs, où les souvenirs – frottés au poème Et la rue de Pierre Alferi – s’enroulent en une spirale étourdissante et jubilatoire. Le chœur fait corps et ne laisse tomber personne : chacun son tour se fait coryphée et déroule une histoire, un récit d’apprentissage drôle ou touchant, tandis que les autres l’habitent ou le commentent. Au fil d’un ballet réglé au millimètre, les interprètes s’épaulent et s’entourent, forment un corps collectif mouvant et pulsatile, créent bruitages et ambiance sonore à la bouche, incarnent le mobilier d’un salon avec une épatante application. Déployé en une polyphonie de gestes, sentiments et expériences, Le Chœur est un portrait de groupe et de génération, dont l’énergie, la drôlerie et l’inventivité rassérènent. Vincent Théval Durée : 1hLe théâtre est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. L’entrée se fait par les jardins du Trocadéro. Il vous est néanmoins conseillé de réserver directement auprès du théâtre (pour vérification des disponibilités, l’organisation de votre venue et toute demande de placement particulier).”(https://theatre-chaillot.fr/fr/reservation-accessible) Fanny De Chaillé, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024 Fanny De Chaillé, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024

Votre billet est ici

TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER PARIS 1, place du Trocadéro Paris

45.1

EUR45.1.

Votre billet est ici