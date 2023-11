Rocio Molina – Chaillot Théâtre National de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER, 7 février 2024, PARIS.

Rocio Molina – Chaillot Théâtre National de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 21:15 (2024-02-06 au ). Tarif : 49.5 à 49.5 euros.

Danse, flamenco————————-Rocio MolinaVuelta a Uno – Extrait de trilogie pour guitares La guitare, encore et toujours. Le dernier volet consacré par l’incandescente Rocio à l’instrument phare du flamenco s’annonce comme le point culminant de sa Trilogia. Entamée avec Inicio (Uno), récit de la genèse, poursuivie jusque dans les profondeurs d’Al fondo riela (Lo Otro de Uno), son exploration chorégraphico-musicale s’achève dans un corps à corps puissamment charnel avec la guitare virtuose de Yerai Cortés. Plus intimement encore que dans les précédents opus, la danseuse renoue avec l’impulsion première du mouvement. Pour se faire l’interprète des moindres nuances de la palette sonore de son complice, elle dépouille son geste de tous ses acquis et se livre toute entière à la jubilation du présent. Ensemble, les deux artistes s’abandonnent à un crescendo émotionnel nourri par leur attraction mutuelle et leur connexion quasi charnelle. Vuelta a Uno est mieux qu’un bouquet final : un retour à l’euphorie du vivant qui passe par la rencontre de l’autre, plus sûr chemin vers une unité retrouvée. Isabelle Calabre Durée : 1h25Le théâtre est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. L’entrée se fait par les jardins du Trocadéro. Il vous est néanmoins conseillé de réserver directement auprès du théâtre (pour vérification des disponibilités, l’organisation de votre venue et toute demande de placement particulier).”(https://theatre-chaillot.fr/fr/reservation-accessible) Rocio Molina, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024 Rocio Molina, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024

Votre billet est ici

TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER PARIS 1, place du Trocadéro Paris

49.5

EUR49.5.

Votre billet est ici