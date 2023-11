Bertrand Belin / Jean-Baptiste Julien Concert piano/voix – Chaillot Théâtre Nat. de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER, 14 décembre 2023, PARIS.

Bertrand Belin / Jean-Baptiste Julien Concert piano/voix – Chaillot Théâtre Nat. de la Danse, Paris TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER. 2023-12-14 à 22:00. Tarif : 49.5 euros.

Bertrand Belin & Jean-Baptiste Julien——————Concert piano/voixÉpousant les méandres d’une écriture très singulière, les chansons de Bertrand Belin ont navigué – au fil des ans – entre la rugosité du folk et la souplesse d’orchestrations plus électroniques, où les claviers ondulent. Depuis 2005 et son premier album solo, l’auteur compositeur fait ricocher les mots avec une précision redoutable, un sens de la formule et du découpage sans beaucoup d’équivalent dans le paysage de la chanson française. Et au-delà, puisque Bertrand Belin s’est brillamment aventuré sur papier, sans autre musique que celle des mots (quatre ouvrages parus chez P.O.L, admirables). On l’a aussi vu jouer la comédie sur grand écran et au théâtre, pour Marc Lainé notamment. Mais c’est bien pour un concert que Bertrand Belin investit le Théâtre de Chaillot, dans une formule largement inédite : un piano-voix avec son complice de longue date Jean-Baptiste Julien. Qui a déjà vu l’animal en groupe lors de concerts toujours intensément magnétiques, sait qu’il aime y ménager un moment pour un titre en duo avec son claviériste. Ce soir l’exception(nel) devient la règle. Vincent ThévalDurée : 1h30 Informations pratiques :Le théâtre est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. L’entrée se fait par les jardins du Trocadéro. Il vous est néanmoins conseillé de réserver directement auprès du théâtre (pour vérification des disponibilités, l’organisation de votre venue et toute demande de placement particulier).”(https://theatre-chaillot.fr/fr/reservation-accessible) Bertrand Belin, Jean-Baptiste Julien, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024 Bertrand Belin, Jean-Baptiste Julien, Chaillot Théâtre National de la Danse Saison 2023/2024

