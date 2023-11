Des Savants sur les Planches – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle, 12 décembre 2023, PARIS.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. DES SAVANTS SUR LES PLANCHES Les savants font leur festival et dialoguent librement avec des artistes. Ainsi chimie, physique, mathématiques riment avec magie, théâtre, peinture et musique pour l’émerveillement de toutes et tous. 12 décembre 14h30 et 19h SHAKESPEARE ET LA RELATIVITÉ / Histoire de la physique et théâtreAujourd’hui, nous avons pris l’habitude de séparer instinctivement l’art et la science, que nous pensons devoir rattacher respectivement au domaine de l’émotion et à celui de la raison. Mais cette séparation est-elle vraiment justifiée ? Fidèle à l’héritage des Humanistes comme Érasme, More ou Rabelais, Shakespeare nous répondrait que non. La lecture de monologues choisis dans les pièces de Shakespeare nous montrera comment il y répondait, inspirant aussi bien ses contemporains que les générations futures. Pierre Bonnefoy est épistémologueMathieu Genet, comédien. 13 décembre 19h MATHÉMAGIE / Maths et magieLe calcul modulaire, l’écriture décimale ou les critères de divisibilité… Plusieurs propriétés de l’arithmétique seront utilisées dans ce spectacle pour créer des tours de calculateur prodige ou carrément des tours de magie défiant la raison et la logique. Venez découvrir les secrets d’un mathémagicien !Jean-Baptiste Aubin (magicien et mathématicien, maître de conférences, INSA de Lyon) 14 décembre 14h30 et 19h SOAP OPERA / Physique des films de savon et musiqueFlorence Elias fait danser les films de savon au son de la musique du trio Artemisia (flûte traversière, harpe et violon alto). Où l’on apprend, en rythme, comment se forment les bulles ! Florence Elias (physicienne, Maître de conférences à l’Université Pierre et Marie Curie)Tania Castro: Flûte traversière, percussions (professeur de flûte traversière au conservatoire de musique de Grasse)Inès Lopez-Bisquert: violon alto (professeur d’alto au conservatoire de de musique Grasse et professeur de violon au conservatoire de Cagnes sur Mer)Alessandra Magrini: harpe (professeur de harpe au conservatoire de musique de Grasse) 15 décembre 19h LA VIE, LA CHIMISTE ET LES MÉTAUX / Chimie des métaux, peinture et théâtreLes métaux ont mauvaise presse : on les accuse de toxicité. Ce sont pourtant des éléments indispensables à la vie, qui ont en chargeuse éléments les plus essentiels en biologie. Et la chimiste, dans tout ça ? Comment peut-elle les utiliser pour fabriquer de nouvelles molécules utiles ? Clotilde Policar (chimiste, Professeure à l’Ecole Normale Supérieure)Judith Policar (Mise en scène)Coralie Emilion-Languille (comédienne et peintre) 16 décembre 18h EQUIQUANTO / Physique quantique et dessin 17 décembre 16h PHYSIQUE ET MECANIQUE DES FILMS MINCES / ébénisterie et musiqueSavez-vous qu’il est impossible de dessiner une mappemonde sans déformer les continents? C’est une conséquence du théorème fondamental de géométrie dû au grand mathématicien Carl Gauss. Mais pouvons nous inverser le problème? Si d’un coup de baguette magique nous étions capables d’étirer une feuille de papier, pourrions nous obtenir une forme tridimensionnelle programmée? Nous pourrions par exemple réaliser des origamis, mais cela demande beaucoup de dextérité et de patience! José Bico (professeur à l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de Paris)Benoit Roman (Directeur de recherches au CNRS)Steven Leprizé (ébéniste Musicien en programmation) Informations pratiques :Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Des Savants sur les Planches Des Savants sur les Planches

TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

