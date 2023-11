Oh Mère – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle, 8 décembre 2023, PARIS.

Oh Mère – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 19:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. OH MERE Un conte grotesque Aristocrate déchue, une mère enceinte refuse d’accoucher depuis des années, partageant son quotidien avec son éternelle fille unique, qu’elle méprise. Un jour, deux enfants ploucs, un frère et une sœur en cavale, font irruption dans leur foyer. Prise de pitié, la mère les adopte immédiatement. Les enfants sont domestiqués, la fille s’encanaille. Texte : Asja NADJAR + écriture collectiveMise en scène : Asja NADJARCollaboratrice artistique et Création sonore : Chloé ASTORScénographie : Benjamin FOURCYLumières : Emma SCHLERCostumes : Elena BRUCKERTJeu : Antoine AMBLARD, Claire-Marie DAVEAU, Alicia DEVIDAL, Maïa FOUCAULTAdministratrice de production : Amandine SCOTTO Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Oh Mère de Asja Nadjar Oh Mère de Asja Nadjar

TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

27.5

EUR27.5.

