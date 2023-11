Si tu t’en vas – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle, 25 novembre 2023, PARIS.

Si tu t’en vas – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 18:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle.SI TU T’EN VAS #nejugepasmonrêve Une salle de classe, un soir de semaine. Nathan, élève de terminale, rend visite une dernière fois à sa professeure principale, avant de quitter définitivement le lycée et se lancer dans la revente de sneakers sur Internet – business florissant qu’il mène déjà avec succès et profits. Nathan veut réussir vite et fort, tel Elon Musk, son modèle. Comment persuader un élève de ne pas partir ? Texte : Kelly RIVIÈRE, commande de la compagnieMise en scène : Philippe BARONNETSon : Julien LAFOSSELumières : Eliah Elhadad RAMONJeu : Pierre BIDARD et Kelly RIVIÈRE en alternance avec Clémentine ALLAIN Production Les Échappés vifsCoproduction CA Mont-Saint-Michel Normandie, Ville de MarchésieuxAvec le soutien de Fours à Chaux Centre de création en résidence de Regnéville-sur-Mer, DRAC Normandie – dispositif jumelage/résidence artistique, SACD Pôle auteurs en cours Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Si tu t’en vas Si tu t’en vas

TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

