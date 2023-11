Fragment(s) – Théâtre La reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle Catégorie d’Évènement: Paris Fragment(s) – Théâtre La reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle, 22 novembre 2023, PARIS. Fragment(s) – Théâtre La reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 19:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. FRAGMENT(S) Est-ce nous qui quittons l’enfance ou elle qui nous abandonne ? Un père ne récupère pas son fils à la sortie de l’école. S’ensuivent conséquences et séquelles. Le père a laissé une lettre d’adieu que le garçon ne se résout à ouvrir. Au sein d’un foyer de l’enfance, il rencontre d’autres écorché.e.s, apprend à grandir, devient un jeune homme. Adulte, la lettre en poche, il erre sur un terrain vague. Va-t-il dépasser sa crainte de grandir et lire cette lettre ? Texte, mise en scène, scénographie : Mathilde AURIERLumières : Manon VERGOTTEDispositif vidéo : TVstore & Antoine GOURLIERJeu : Clémentine BILLY, Rose NOËL, Baptiste CARRION-WEISS, Gary GUÉNAIRE, Emmanuelle JAKUBEK, Alexiane TORRES, Paul FLOURET Production La Compagnie du Cri Avec le soutien duCentre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi Informations pratiques :Durée : 1h20Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Fragment(s) Fragment(s) Votre billet est ici TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris 27.5

