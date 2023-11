Un certain penchant pour la cruauté – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle, 12 novembre 2023, PARIS.

Un certain penchant pour la cruauté – Théâtre La Reine Blanche, Paris TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 16:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

La Reine Blanche (L-R-21-9832) présente ce spectacle. UN CERTAIN PENCHANT POUR LA CRUAUTE Plis et replis de la bien-pensance Elsa a tout pour être heureuse. Un mari, une fille, une maison, un jardin, un amant. Elle décide d’héberger Malik, mineur venu d’Afrique. Une petite pierre à l’édifice et la moindre des choses. L’aventure sera exaltante, le mélange des cultures fonctionnera à merveille. Mais personne n’imaginait qu’il en irait ainsi. Accueillir un migrant est une expérience fabuleuse, quand chacun reste à sa place. Texte : Muriel GAUDIN Mise en scène : Pierre NOTTE Avec Muriel GAUDIN, Benoit GIROS, Emmanuel LEMIRE, Chloé PLOTON, Clément WALKER-VIRY et Clyde YEGUETE Musique : Clément WALKER-VIRY Lumière : Antonio DE CARVALHO Scénographie : François GAUTHIER-LAFAYE Costumes : Sarah LETERRIER Production : Scène et Public Coproduction : Reine Blanche Productions, Ats Production Avec le soutien du programme Adami Déclencheur Avec la participation artistique du Jeune théâtre national Texte publié à L’avant-scène théâtre, Collection des quatre-vents Informations pratiques :Durée : 1h20Réservation PMR : 01.40.05.06.96 Un certain penchant pour la cruauté Un certain penchant pour la cruauté

Votre billet est ici

TH.LA REINE BLANCHE – Grande salle PARIS 2, BIS PASSAGE RUELLE Paris

27.5

EUR27.5.

