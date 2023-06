Le Joli mois de l’Europe 2023 à Paris Terres d’Envol : un bilan de la programmation passée Paris Terres d’Envol Villepinte, 26 mai 2023, Villepinte.

Le Joli mois de l’Europe 2023 à Paris Terres d’Envol : un bilan de la programmation passée 26 – 31 mai Paris Terres d’Envol

Depuis 2016, l’EPT Paris Terres d’Envol est l’un des 15 territoires franciliens qui bénéficie d’un programme européen géré par la Région Ile-de-France. Appelé « Investissement Territorial Intégré ». Ce dispositif accompagne financièrement différents porteurs de projets (associations, services des villes…) dont les actions participent à la cohérence du développement territorial. A l’occasion du Joli mois de l’Europe 2023, découvrez sur le site et les réseaux sociaux de l’EPT un bilan des projets financés dans le cadre de l’ITI durant la programmation 2014-2020, réalisés grâce aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FEDER et FSE) sur le territoire de Paris Terres d’Envol !

Paris Terres d’Envol 50 allée des impressionnistes 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.paristerresdenvol.fr/actus/dispositif-iti-10-projets-finances-grace-aux-fonds-europeens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T14:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:59:00+02:00

2023-05-31T00:00:00+02:00 – 2023-05-31T23:59:00+02:00

ITI FSE