Steven Spielberg 57ème Concert du Ciné-Trio TEMPLE PORT ROYAL, 25 novembre 2023, PARIS.

Steven Spielberg 57ème Concert du Ciné-Trio TEMPLE PORT ROYAL. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 18:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Vibrez au rythme des émotions que seul un cinéaste comme Steven Spielberg sait susciter ! Le Ciné-Trio vous invite à une soirée exceptionnelle, où les musiques iconiques de ses films prendront vie, pour un voyage cinématographique inoubliable. Les films de Steven Spielberg couvrent un large éventail de genres, de l’aventure à la science-fiction en passant par le drame. Pour la 1ère fois depuis sa création, le Ciné-Trio consacrera un concert entier au réalisateur américain ! Comptant parmi les figures les plus influentes et les plus célébrées de l’histoire du cinéma, Spielberg a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour ses films « La Liste de Schindler » (1994) et « Il faut sauver le soldat Ryan » (1999). Le film culte « E.T. l’extra-terrestre », quant à lui, a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1982. Les films de Spielberg sont souvent associés à des thèmes musicaux reconnaissables instantanément. Par exemple, les musiques du compositeurJohn Williams pour « Les Dents de la mer », « E.T. l’extra-terrestre », « Jurassic Park » ou « Indiana Jones » sont devenues emblématiques. Cette collaboration étroite entre le réalisateur et le compositeur a donné naissance à certaines des bandes originales les plus mémorables de l’histoire du cinéma. A propos du Ciné-Trio Le CINÉ-TRIO est d’abord le fruit d’une amitié entre trois musiciens diplômés la même année du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Leur passion commune pour la musique de film les a incités à créer cet ensemble alors qu’ils étaient encore étudiants. Depuis, le trio compte à son répertoire près de 450 arrangements inédits de thèmes parmi les plus célèbres composés pour le cinéma, allant des films des années trente à nos jours. Il se produit régulièrement au sein de festivals de musique ou de cinéma, et lors de soirées événementielles. Il compte à ce jour plus de 800 représentations et a enregistré 6 albums CD, dont les 3 derniers sont consacrés aux plus beaux Cartoons français, américains et japonais (Miyazaki), à Ennio Morricone et aux compositeurs japonais ( » Made in Japan « ).

Votre billet est ici

TEMPLE PORT ROYAL PARIS 18 BOULEVARD ARAGO Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici