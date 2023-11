Un Requiem Romantique – Soirée avec Charles Gounod TEMPLE DES BATIGNOLLES, 16 novembre 2023, PARIS.

L’époque romantique ne finira pas de nous étonner avec ses personnages hauts en couleurs. Ainsi, Charles Gounod est, avec son œuvre aussi prolifique que contrastée, l’un des plus étonnants compositeurs français du XIXème siècle. On souligne la dimension germanique du travail du compositeur de Faust, mais c’est oublier l’opéra provençal Mireille. La place d’une sincère foi religieuse est dans son œuvre évidente, mais il n’en est pas moins pour Maurice Ravel « Le véritable instaurateur de la mélodie en France (…) qui a retrouvé le secret de la sensualité harmonique perdue depuis les clavecinistes ». C’est cette richesse étonnante que ce concert vous propose de découvrir, avec comme pièce maitresse un touchant Requiem dans une version inédite avec accompagnement d’orgue et de harpe.Infos pratiques : Métro ligne 2 Rome. Bus 28, 30 et 94. Parking Rome-Batignolles. Charles Gounod Charles Gounod

TEMPLE DES BATIGNOLLES PARIS 44 BOULEVARD DES BATIGNOLLES Paris

