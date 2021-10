Paris Temple de Passy 75016, Paris REQUIEM et Airs de Gabriel FAURÉ Temple de Passy Paris Catégories d’évènement: 75016

REQUIEM et Airs de Gabriel FAURÉ Temple de Passy, 23 novembre 2021 20:00, Paris. Mardi 23 novembre, 20h00 Sur place 20 € https://www.choeurhuguesreiner.com/, choeurhuguesreiner2@gmail.com, 06 70 64 22 84 Concert Requiem et Airs de Gabriel FAURÉ Concert sous la direction d’Hugues REINER avec :

– Le chœur Hugues REINER accompagné à l’orgue par Hyun-Hua CHO

– Marie-Françoise LEFORT soprano

– Guillemette LAURENS mezzo

– Joachim BRESSON ténor

– Hugues REINER basse 1re partie : Airs de Gabriel FAURÉ 2e partie :

REQUIEM de FAURÉ Ouverture des portes à 19h15 Tarif : 20 € Réservations :

Helloasso https://urlz.fr/gzpK

Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e 75116 Paris

