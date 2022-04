Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy Paris Catégories d’évènement: 75016

Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy, 21 avril 2022 20:00, Paris. Jeudi 21 avril, 20h00 Sur place Tarif normal : 25€.

Chômeur, handicapé, étudiant, moins de 15 ans (justificatif à présenter au contrôle) = 10€ https://www.choeurhuguesreiner.com/, https://www.facebook.com/hugues.reiner, choeurhuguesreiner2@gmail.com, 06 70 64 22 84 Concert : les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Concert sous la direction d’Hugues REINER Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Une œuvre chorale magnifique, au Temple de Passy ! Le Chœur Hugues Reiner vous attend pour une soirée musicale exceptionnelle, ainsi que les solistes : Marie-Josée Matar, soprano

Joachim Bresson, ténor

Robert Jezierski, basse

Gillian Mencière, piano 1re partie : Mélodie française Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e 75116 Paris Quartier de la Muette 75016 jeudi 21 avril – 20h00 à 22h00

