Concert : Misa Tango de Palmeri Temple de Passy, 24 mars 2022 20:00, Paris. Jeudi 24 mars, 20h00 Sur place 25 € Réservations sur HelloAssoc https://urlz.fr/hhEz – sur place à partir de 18h00 choeurhuguesreiner2@gmail.com, 06 70 64 22 84, https://www.choeurhuguesreiner.com/ Misa Tango de PALMERI et Grands Airs d’opéra MISA TANGO Messe à Buenos Aires de Martin PALMERI Une oeuvre chorale magnifique, la merveilleuse acoustique du Temple de Passy, la passion du chef Hugues Reiner, le talent des solistes et des musiciens, l’enthousiasme des choristes : tous les ingrédients sont réunis pour une soirée musicale extraordinaire ! Direction Hugues REINER avec : – Le Chœur International Hugues REINER

– Piano : Gillian MENCIÈRE

– Bandonéon : Philippe PICOT

– Solistes : Marie-Françoise LEFORT et Guillemette LAURENS Première partie : Grands airs d’opéra par le ténor Joachim Bresson et Hugues Reiner au piano Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e 75116 Paris Quartier de la Muette 75016 jeudi 24 mars – 20h00 à 22h00

