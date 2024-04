Paris Tap Fest : Le premier festival de claquettes à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 6 avril 2024.

Paris Tap Fest : Le premier festival de claquettes à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris 6 et 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 10:00

Fin : 2024-04-07 17:00

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, l’école de danses swing Swingydibop présente le premier festival de claquette à la Bellevilloise : le Paris Tap Fest. 6 et 7 avril 1

Destiné aux débutants curieux et aux amateurs de claquettes, ce festival est l’occasion de participer à des ateliers animés par des artistes talentueux et de s’immerger dans la culture et l’histoire des danses swings.

Ainsi, les amateurs de claquettes et de danse jazz sont convié à la Bellevilloise pour un festival inédit mêlant jusqu’à 8h de cours de danse pour tous les niveaux, des ateliers, une soirée dédiée à la culture et histoire des danses swing et enfin, une soirée dansante à la Bellevillloise où les Tap Dancers rencontreront les Lindy Hoppers. Deux jours de voyage rythmique hors du temps.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020