L'Homme à tête de Chou in Uruguay Hommage à Serge Gainsbourg SYNAGOGUE COPERNIC. 11 novembre 2023, PARIS.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente Incontournable tromboniste de la scène française depuis 20 ans, compagnon de route de Thomas de Pourquery, du Sacre du Tympan, de Nougaro, de Manu Dibango, Tony Allen et tant d’autres, Daniel Zimmermann se lance pour son troisième album chez Label Bleu dans une relecture très personnelle de l’œuvre de Serge Gainsbourg, avec les musiciens de son album multi-auréolé « Montagnes Russes ». Vivant, ludique, émouvant, l’ensemble va et vient entre arrangements décalés et création de véritables nouvelles pièces, élaborées à partir d’ingrédients extraits de l’œuvre originale du mythique chanteur-compositeur. Concentrés sur le Gainsbourg d’avant Gainsbarre, le plus créatif du point de vue des mélodies, les 4 fortes têtes associent l’énergie brute d’un groupe de rock à la liberté créatrice et fougueuse du Jazz. De Bonnie & Clyde échoués en terres sahéliennes en Comic Strip azimutés, d’Amours perdues poignantes en Machins choses langoureux, de New York USA en Melody Nelson comme suspendus au-dessus de grooves implacables, ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées. Invité : Erik Truffaz Sortie de l’album : le 18 novembre 2022 Daniel Zimmerman, Erik Truffaz Daniel Zimmerman

SYNAGOGUE COPERNIC PARIS 24 RUE COPERNIC Paris

