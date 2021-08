PARIS SURF & SKATEBOARD FILM FESTIVAL 2021 L’Entrepôt, 23 septembre 2021, Paris.

L’équipe du PSSFF est heureuse de vous dévoiler la sélection officielle de longs métrages de la 6ème édition du festival. Le jury, les partenaires et le OFF (projections, rencontres, expositions et soirées) seront prochainement annoncés.

Films en compétition:

Catégorie Skate

Je m’appelle Bagdad – Caru Alves de Souza

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Elle skate avec un groupe d’amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l’entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement.

North Hollywood – Mikey Alfred

Michael est en dernière année au lycée, et comme tous ses copains il se demande bien ce qu’il va faire l’année prochaine. Il aimerait bien être skater professionnel mais son père a d’autres projets en tête pour lui. Tourné dans le quartier du même nom, North Hollywood est un teen movie qui réunit un casting d’acteurs et de skaters reconnus.



Skate or Die – Ryan Ferguson

Leonardo Castillo, 17 ans, skate afin d’échapper au milieu des gangs et à la pauvreté générationnelle de son quartier de Chicago. Lorsqu’une blessure par balle menace de lui enlever sa passion, Leo va devoir affronter le monde comme un adulte.

The Scars of Ali Boulala – Max Eriksson

Dans les années 90, Ali Boulala était le skateboarder le plus intrépide et excentrique de sa génération. À la suite d’un accident tragique, il découvre que les blessures émotionnelles sont les plus difficiles à guérir.

Catégorie Surf

Bangla Surf Girl

Shobe, Aisha et Suma, habitent toutes les trois à Cox’s Bazar, une ville située sur la côte au sud-est du Bangladesh. Le surf est pour elles un moyen de quitter, le temps de quelques heures, un quotidien qui ne leur convient plus. Malgré la pression familiale et le jugement de leur communauté, elles refusent d’abandonner leur passion, et deviennent ainsi les premières femmes surfeuses du Bangladesh.

A Life of Endless Summers: The Bruce Brown Story – Dana Brown

A l’automne 1962, Bruce Brown, un jeune réalisateur californien a une idée pour son nouveau projet. Il souhaite suivre quelques passionnés de surf qui veulent suivre l’été tout autour du monde, à la recherche de plages désertes, de points breaks secrets et de vagues parfaites. Ce film au petit budget, mais qui promet d’être ambitieux s’intitule Endless Summer. C’est aujourd’hui le film de surf le plus célèbre de tous les temps. A Life of Endless Summers est l’histoire de Bruce Brown.

Havana Libre – Corey Mc Lean

