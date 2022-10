Les Rendez-vous de la double compétence : « Les 25 nouvelles tendances du management » SUPINFO Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Rendez-vous de la double compétence : « Les 25 nouvelles tendances du management » À l’occasion de la sortie du livre « Manager aujourd’hui : les 25 nouvelles tendances » (Éditions De Boeck supérieur), Les Rendez-vous de la double compétence de Ionis-STM invite son auteur, Bertrand Jouvenot, pour une conférence spéciale ce mardi 8 novembre à 18 h 30 dans les locaux de SUPINFO Paris (3e arrondissement). Vous faites partie de celles et ceux qui veulent découvrir comment le management se transforme désormais ? Alors ne manquez pas cet événement en vous inscrivant sur la page dédiée ! Dans un monde où les technologies transforment sans cesse l’entreprise et les habitudes de travail – l’explosion du télétravail suite à la pandémie l’a bien montré –, les managers et manageuses doivent parvenir à se réinventer chaque jour pour rester alertes sur les dernières tendances et impliquer les équipes dans ces nouveaux défis. Invité de cette conférence de Ionis-STM, Bertrand Jouvenot sera justement présent pour décortiquer les pratiques et facteurs clés de succès en matière de management. Des zones de progrès aux opportunités à saisir en passant par les pistes d’amélioration à explorer, cet expert n’éludera aucun sujet ! Les Rendez-vous de la double compétence : « Les 25 nouvelles tendances du management » Animée par Bertrand Jouvenot Le mardi 8 novembre de 18 h 30 à 20 h au campus parisien de SUPINFO

28 rue des Francs Bourgeois

À propos de Bertrand Jouvenot : Pionnier du web en France, Bertrand Jouvenot a effectué sa carrière chez Club-Internet, Alcatel, Kering, Celio, Cerruti. Il a enseigné le marketing et a animé des séminaires sur le digital. Auteur de nombreux livres, il est également blogueur et signe régulièrement des articles pour des médias tels que Le Monde, Le Forum Economique Mondial, Les Echos, Harvard Business Review, Forbes, Stratégies, Influencia… Il intervient aujourd'hui comme conseil auprès des directions d'entreprises.

