NOUS N’IRONS PAS VIVRE SUR MARS NI AILLEURS : ENJEUX DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE ET PROSPECTIVE SUR NOTRE ALIMENTATION

La refonte, urgente de notre système alimentaire est devenue indispensable compte tenu de ses lourds impacts sur la santé et sur la planète.

Transition nutritionnelle et transition écologique vont de pair. Il faudrait modifier les pratiques pour diminuer les impacts de notre alimentation sur le dérèglement climatique et également faire évoluer les comportements afin d’améliorer la santé humaine. Il est urgent d’agir pour imposer un modèle sain et durable. À cela s’ajoute un enjeu démographique et structurel, puisqu’il va falloir répondre aux besoins d’une population mondiale croissante (9,8 milliards d’individus en 2050), dans un contexte géopolitique instable.

Quelles sont les clés de cette transition ? Comment faire évoluer nos comportements alimentaires ? Comment aligner transition écologique et nutritionnelle ?

Pour aborder ces points cruciaux et répondre à ces questions, les Rendez-vous de la double compétence de Ionis-STM invite deux experts de la transition alimentaire, Sandrine Doppler et Pascal Pierrot, pour une conférence spéciale ce mardi 31 janvier à 18h00 dans les locaux de SUPINFO Paris (3e arrondissement).

