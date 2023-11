Krooked Kings SUPERSONIC RECORDS, 17 novembre 2023, PARIS.

Krooked Kings SUPERSONIC RECORDS. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert. A noter : Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un tuteur légal (les autorisations parentales ne seront pas acceptées).Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée de la salle. Tirant leur inspiration de Led Zeppelin, Bon Iver ou encore The Grateful Dead, Krooked Kings s’affirme comme un groupe de surf rock indépendant à l’univers parfait entre Mac DeMarco et Julian Casablancas (The Strokes). Le quintet américain a débuté avec Oli Martin, écrivant des mélodies merveilleuses sur des progressions d’accords depuis le sous-sol de son université vers 2018. Il a ensuite ajouté Paul Colgan dans le mix, qui a commencé à introduire des éléments de lead guitare plus techniques et des chœurs harmonieux. Maintenant un groupe de 5 musiciens, Krooked Kings accumule des millions de streams et de multiples concerts à guichets fermés. Accompagné leur dernier album All Out of Good Days qui a fait l’unanimité auprès du public, Krooked Kings donnera un concert des plus prenants le 17 novembre au Supersonic Records à Paris. Réservation PMR : contact@aegpresents.fr Krooked Kings Krooked Kings

SUPERSONIC RECORDS PARIS 9 Rue Biscornet Paris

