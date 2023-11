Arnaud Dolmen Concert A la Bougie SUNSIDE, 23 janvier 2024, PARIS.

Arnaud Dolmen Concert A la Bougie SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2024-01-23 à 19:30 (2024-01-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Arnaud Dolmen, batteur, compositeur, producteur fait partie des artistes les plus plébiscités de la scène jazz. Ses distinctions incluent Révélation aux Victoires du Jazz, « Musicien français de l’année », « Top 3 des meilleurs batteurs de l’année » par Ja zz Magazine et Jazz News. Originaire de Guadeloupe, Arnaud sort en 2017 son premier album à succès, Tonbé Lévé. Il revient en 2022 avec un deuxième album, Adjusting, acclamé par la critique. Depuis très jeune, il collabore avec différents artistes dans des styles variés. Ce visionnaire compose également des musiques de films et participe régulièrement à des projets pédagogiques. Basé à Paris, Arnaud Dolmen apporte son background de gwoka et jazz dans son jeu unique, pendant qu’il parcourt le monde. Arnaud Dolmen Arnaud Dolmen

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

