Laurent Coulondre, André Ceccarelli Hommage A Michel Petrucciani SUNSIDE, 6 janvier 2024, PARIS.

Laurent Coulondre, André Ceccarelli Hommage A Michel Petrucciani SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 21:30 (2024-01-05 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Le brillant Laurent Coulondre, “révélation” aux Victoires du jazz 2016 et nominé aux Victoires du Jazz 2020, consacre son nouvel album « Michel on My Mind » à la mémoire de celui qu’il avait rencontré musicalement à ses 10 ans, projet qui a été honoré du « prix du disque français de l’année » par l’Académie du Jazz. A l’image de l’harmonie intergénérationnelle voguant entre tradition et modernité que Petrucciani aimait entretenir. Laurent Coulondre Laurent Coulondre

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

