Samy Thiebault » New Year Special » Carte Blanche SUNSIDE, 31 décembre 2023, PARIS.

Samy Thiebault » New Year Special » Carte Blanche SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 19:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Quoi de mieux pour finir cette année, cette carte blanche du saxophoniste, et célébrer les trois mois de tournée entre l’Amérique du Sud et le Pacifique Sud dont il viendra à peine de rentrer, que de créer un répertoire dédié à cette seule soirée de la Saint-Sylvestre ?! Entouré de prestigieux musiciens.nnes ayant accepté son invitation, le saxophoniste nous prépare un répertoire aussi unique qu’éphémère, en forme de célébration et d’ouvertures ! En effet, nul doute que les flutes et la musique électronique de Marine Thibault sauront dialoguer avec les peaux magiques de Simon Goubert et l’accompagnement de première classe des incroyables Simon Chivallon et Damien Varaillon ! Un répertoire unique donc, pour une soirée unique, regardant avec joie et générosité vers cette nouvelle année que nous célébrons ensemble, dans un même mouvement de diversité, de création et de la joie, afin d’ouvrir en grand les portes de 2024 ! Samy Thiebault Samy Thiebault

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

41.8

EUR41.8.

