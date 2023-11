Samy Thiebault » Awe » Carte Blanche SUNSIDE, 30 décembre 2023, PARIS.

Samy Thiebault » Awe » Carte Blanche SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 21:30 (2023-12-30 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Samy Thiébault clôt avec « Awé ! » une trilogie initiée par « Caribbean Stories » et suivie de « Symphonic Tales ».Il s’agit de son dernier album en date, dans lequel il met en avant son désir de créolisation musicale : créer un langage nouveau à partir d’éléments venus tant dans les musiques caribéennes que du le jazz le plus moderne ou encore de la musique classique… Il en résulte un album aux multiples récompenses , et un Quartet détonant, ayant sillonné le monde et les plus grandes scènes hexagonales. Attention, soirée On Fire ! Samy Thiebault Samy Thiebault

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

33.0

EUR33.0.

