Samy Thiebault Tribute to the Doors Carte Blanche SUNSIDE, 29 décembre 2023, PARIS.

Samy Thiebault Tribute to the Doors Carte Blanche SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-29 à 21:30 (2023-12-29 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

A Feast of Friends, « un banquet entre amis » : ce pourrait être une métaphore du jazz, qui se joue entre des personnalités qui, bien souvent, s’estiment et se côtoient aussi en dehors de la scène. Ce titre est évidemment une clé pour entendre cet album et ce répertoire de Samy Thiébault (Datant de 2014 NDLR), et qui a été un véritable tournant dans sa carrière, le propulsant à l’international et lui donnant un soutien critique et public très important. C’est aussi et surtout une citation, une formule chère à un poète chanteur célébré comme figure culte, dont le pouvoir d’envoûtement n’a pas faibli depuis sa disparition tragique, Jim Morrison, et à un groupe qui a hanté l’imaginaire musical de Samy Thiébault, The Doors, auquel renvoie le répertoire de ce disque. Samy Thiebault Samy Thiebault

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

