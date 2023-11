Aldo Romano Ft. David Linx SUNSIDE Catégorie d’Évènement: Paris Aldo Romano Ft. David Linx SUNSIDE, 28 décembre 2023, PARIS. Aldo Romano Ft. David Linx SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 21:00 (2023-12-28 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Il a été son ami, son confident, son compositeur. Aldo vient fêter Claude pour 3 soirées exceptionnelles à l’aube des vingt-ans de sa disparition. Quand le jazz rencontre la grande chanson française. Aldo Romano Aldo Romano Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SUNSIDE latitude longitude 48.85987005085631;2.3477508155135456

SUNSIDE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/