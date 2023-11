Robin Mansanti Ft Alain Jean Marie Hommage à Chet Baker SUNSIDE, 27 décembre 2023, PARIS.

Robin Mansanti Ft Alain Jean Marie Hommage à Chet Baker SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-27 à 21:30 (2023-12-27 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Robin Mansanti chante, en héritier direct de Chet Baker. Après quelques secondes, tant de pureté et de douceur imposent le silence. A ce niveau, ce n’est plus de l’imitation, c’est de la réincarnation. Robin Mansanti passe à la trompette et, là encore, le souffle de Chet Baker semble passer à travers lui.” Légendaire !

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

