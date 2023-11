Anna Stevens Sings Swing SUNSIDE, 21 décembre 2023, PARIS.

Anna Stevens Sings Swing SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-21 à 19:30 (2023-12-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Anna Stevens est passionnée de swing. Chanteuse et danseuse, elle s’exprime avec plaisir et engagement dans tout le répertoire des années 30 à 40. Accompagnée de Galaad Moutoz au piano, ils revisitent Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme, Frank Sinatra et tous les plus grands noms du swing. Anna Stevens propose un répertoire joyeux et élégant avec une interprétation personnelle et sensible, en tissant une grande complicité avec le public. Ce duo joue sur les scènes du monde entier, que ce soit pour des festivals de jazz (Tel Aviv’ New Orleans Festival), pour des soirées de danses swing ou encore pour des événements de prestige comme le Bal de l’X à l’Opéra Garnier.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici