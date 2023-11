Nicola Sergio Trio Hommage A Thelonious Monk SUNSIDE, 21 décembre 2023, PARIS.

Nicola Sergio Trio Hommage A Thelonious Monk SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-21 à 21:30 (2023-12-21 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le trio de Nicola Sergio revient au Sunside pour un concert exceptionnel consacré à l’un des plus grands génies de l’histoire du Jazz et dont l’œuvre continue à fasciner les générations contemporaines : Thelonious Monk. ». Nicola Sergio sort de l’ordinaire grâce à sa musique et son style dynamique au-delà des frontières. Le pianiste italien installé à Paris retrouve son «premier amour» dans le piano trio, un terrain fertile où il peut faire fondre les différents langages musicaux. Jazz, classique et musique pop coexistent et ils sont sa source de vie dont il s’inspire afin de développer un langage personnel et un style riche et cohérent. En écoutant Nicola Sergio en solo on est continuellement surpris par la variété des ambiances, l’excellente technique toujours au service de l’expression, et cette capacité rare de ne faire qu’un avec son propre instrument et avec sa propre musique. Nicola Sergio Nicola Sergio

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

