Meropp SUNSIDE, 14 décembre 2023, PARIS.

Meropp SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 19:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Malou Oheix voix, Robin Rivoire piano, Baptiste Gilbert guitare, Simon Desbiolles cbasse, Yanis Le Masle batterie Rencontrés au Centre des Musiques Didier Lockwood, les 5 musiciens se rassemblent en 2021 à la suite de différentes sessions de travail et d’improvisation. Leur musique a d’abord été influencée par le jazz traditionnel, pour s’orienter finalement vers un répertoire de compositions plus contemporaines, inspirées de Pat Metheny, Wayne Shorter, Brad Mehldau, mais aussi d’artistes d’autres horizons comme Pink Floyd ou encore Jimi Hendrix. Composé de Baptiste Gilbert à la guitare, Malou Oheix au chant, Robin Rivoire au piano, Simon Desbiolles à la contrebasse et Yanis Le Masle à la batterie, le groupe compose et arrange collectivement, en racontant une histoire à chaque morceau.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

