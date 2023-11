Jivko Petrov & Hugo Lippi » Entre amis » Festival Jazzycolors 2023 SUNSIDE Catégorie d’Évènement: Paris Jivko Petrov & Hugo Lippi » Entre amis » Festival Jazzycolors 2023 SUNSIDE, 13 décembre 2023, PARIS. Jivko Petrov & Hugo Lippi » Entre amis » Festival Jazzycolors 2023 SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 19:30 (2023-12-13 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. C’est avant tout le désir de conter des histoires en musique qui réunit les deux musiciens exceptionnels Jivko Petrov /piano/ et Hugo Lippi /guitare/. Le concert ENTRE AMIS est la première rencontre sur scène de deux talents rares, connus et appréciés parmi les amateurs de jazz. Ensemble ils forment un duo piano-guitare peu commun, dont les récits sonores poétiques vont embarquer le public pour un voyage surprenant. Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 12.0

