La Corse est une terre de chant et de guitare. Une île de beauté musicale. C'est ce que démontrait Fanou Torracinta dans le premier volume de son projet Gipsy Guitar from Corsica, sorti en 2021. Dans ce deuxième volet, il l'illustre à travers un nouveau panel de couleurs corses. La griffe de Fanou ? Une manière de faire sonner et chanter la guitare, de mêler les thèmes virtuoses aux chants insulaires. Un swing diablement corsé.

