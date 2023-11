Abyale » Madame Jazz(e) » SUNSIDE, 8 décembre 2023, PARIS.

Abyale » Madame Jazz(e) » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 19:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La chanteuse Abyale nous emmène à la rencontre des grandes voix féminines du jazz et du blues. Accompagnée au piano par le virevoltant Niels Sem, et à la basse par le « soulman » Bobby Jocky, Abyale revisite les succès de Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald et nous entraîne jusqu’aux rives de la soul avec des pépites rhythm and blues signées Etta James ou Aretha Franklin. « Madame Jazz(e) […] c’est l’invitation d’Abyale, qui adore se glisser dans la peau des divas, à un spectacle chaleureux … On sent la passion de la chanteuse pour les syncopes et ces grandes voix du jazz… Avec sa voix suave de conteuse, Abyale enchaîne les anecdotes sympathiques : de la bonne étoile d’Ella Fitzgerald, nommée Monroe, aux dérives substantielles de Lady Day… » Coline Robert, LA PROVENCE- « Quand Niels Sem attaque au piano, le ton est donné : ce sera du bon, du jazz de haut niveau… » Didier Blons, HOPE RADIO AVIGNON 2023

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

