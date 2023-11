Charlotte Wassy Ft. Felipe Cabrera » Inner Forest » SUNSIDE, 7 décembre 2023, PARIS.

Charlotte Wassy Ft. Felipe Cabrera » Inner Forest » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 19:30 (2023-12-07 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

L’univers expérimental développé par Charlotte Wassy et appuyé par le groove de l’incontournable Felipe Cabrera dans ce nouveau projet constitue un pont reliant l’esprit du Jazz aux sonorités Africaines qui l’habitent. « Inner Forest » est une fenêtre ouverte sur une jungle mélodique et rythmique pensée et improvisée, où la voix retrouve sa qualité d’instrument primaire. La chanteuse et compositrice nous livre à travers ce nouvel opus une part de son intimité, où chaque morceau incarne une pièce du puzzle de son identité. » Charlotte Wassy Charlotte Wassy

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

