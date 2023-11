Tineke Postma « European » Quartet SUNSIDE, 1 décembre 2023, PARIS.

Tineke est une saxophoniste créative, qui n’a pas peur d’explorer l’inconnu et se délecte de l’inspiration du maître, Wayne Shorter, qui lui a dit un jour, avant de monter sur scène pour jouer ensemble, « Commençons à composer ». Pour son nouvel album ARIA, elle s’est entourée du guitariste prolifique et très acclamé Ben Monder, du bassiste Robert Landfermann et du batteur Tristan Renfrow. Ce groupe passionnant se lance dans un voyage aventureux, explorant de nouveaux domaines et de multiples façons d’interpréter son travail. Tineke Postma Tineke Postma

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

33.0

