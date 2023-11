Natural Element Quartet SUNSIDE, 30 novembre 2023, PARIS.

Natural Element Quartet SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 21:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Natural Element Quartet fête la sortie de son première album « Premier Element » sortie avec Le Label Juste une Trace sortie officielle le 17 Nov et va nous interpréter le répertoire de Son album de compositions originales du quartet et quelques reprises de Jhon Abercombie ou RicjieBeirach , à découvrir. Natural Element Quartet is celebrating the release of its first album « Premier Element » released with Le Label Juste une Trace, official release on November 17 and will perform the repertoire of its album of original compositions from the quartet and some covers by Jhon Abercombie or Ricjie Beirach.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

