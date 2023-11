Emanuele Filippi Group SUNSIDE, 30 novembre 2023, PARIS.

Emanuele Filippi Group SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 19:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Emanuele Filippi est un pianiste italien. Sa musique a été saluée comme « brillante et surprenante » par les légendes du jazz Fred Hersch et Enrico Rava. Il a joué à l’international aux côtés d’éminents artistes de jazz, notamment : Seamus Blake, Chris Morrissey, Ben Van Gelder, Soweto Kinch, Glauco Venier, Francesco Bearzatti, Fabrizio Bosso et bien d’autres. Emanuele a publié trois albums en tant que leader et il a reçu de nombreux prix en Italie. Après avoir vécu quelques années à New York, Emanuele est désormais basé à Paris. Emanuele Filippi is an Italian pianist. His music has been praised as « brilliant and surprising » by jazz legends Fred Hersch and Enrico Rava. He has performed internationally alongside prominent jazz artists including: Seamus Blake, Chris Morrissey, Ben Van Gelder, Soweto Kinch, Glauco Venier, Francesco Bearzatti, Fabrizio Bosso and many others. Emanuele has released three albums as a leader and has received numerous awards in Italy. After living in New York for a few years, Emanuele is now based in Paris.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

