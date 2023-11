Senia Quintet Hommage A Clifford Brown SUNSIDE, 29 novembre 2023, PARIS.

Senia Quintet Hommage A Clifford Brown SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 19:30 (2023-11-29 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Clifford Brown n’a vécu que jusqu’à 25 ans, mais quelques courtes années lui ont suffi pour laisser une empreinte permanente sur le jazz. En tant que trompettiste, Brown est le package complet. Son articulation propre ne vacille jamais, même à un tempo élevé. Il peut jouer l’accompagnateur lyrique des chanteurs de love songs, puis se retourner et mener son groupe à travers une composition d’une complexité et d’une originalité surprenante. Bien qu’il ne soit vivant , ses enregistrements restent un cadeau pour tous les étudiants passionnés de musique en général et de jazz en particulier.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici