Mark Priore – Concert à la Bougie SUNSIDE, 28 novembre 2023, PARIS.

Mark Priore – Concert à la Bougie SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 19:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Mark Priore est l’un des talents les plus prometteurs de la scène jazz actuelle. Initio, son premier album, se présente comme un manifeste esthétique fort dans lequel Mark Priore expose ses influences, ses racines, mélange les styles et crée une ligne artistique bien singulière qui affirme une direction claire. Très inspiré par la verve baroque de Haendel, le pianiste la mélange au jazz, le tout parsemé d’hommages et de clins d’œil à des trios d’anthologie du jazz.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

30.8

EUR30.8.

