Stellere Nathalie – Barton Project SUNSIDE, 25 novembre 2023, PARIS.

La chanteuse Stellere Nathalie Barton s’est produite dans de nombreuses salles et de nombreux Festivals dont Un Air de Jazz, Jazz a la Garenne, Versailles Jazz Festival …. Elle a grandi aux États Unis dans un riche métissage musical. Elle se dit aussi bien influencée par des artistes soul, jazz, gospel que Blues et s’est tournée vers la soul et le jazz pour explorer librement son art Et s’efforcer de remonter aux sources de la musique. Son style unique fait appel autant à la profondeur qu au Groove. Dès les premières notes se révèlent les qualités de la chanteuse. Le journal Ouest France parle de la chanteuse en ces termes : Magnifique voix aux influences Jazz et soul, On salue son timbre, son énergie et son sens du Groove. Stellere

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

