Yakir Arbib & Conti Bilong SUNSIDE, 23 novembre 2023, PARIS.

Yakir Arbib & Conti Bilong SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 21:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Une nouvelle collaboration passionnante « Afro Baroque » pour le duo entre le pianiste et compositeur israélien Yakir Arbib et le batteur et chanteur virtuose camerounais Conti Bilong. Issus de deux horizons culturels distincts, les deux musiciens apportent une palette diversifiée de rythmes traditionnels colorés d’Afrique centrale et d’Israël, et les réinterprètent dans un nouveau langage influencé par la musique classique. Conti Bilong Conti Bilong

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici